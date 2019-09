Wieder freie Fahrt nach Unfall bei Bludenz-Bürs

Die Auffahrt zur A14 war gesperrt. Es gab fast eine Stunde lang morgendlichen Rückstau in Richtung Bregenz.

Auf der A14 ist es am Montagmorgen auf Höhe der Baustelle Bludenz-Bürs zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen gekommen. Es gab daher von ca. 05:00 bis 06:00 Uhr Rückstau auf der Rheintal/Walgau Autobahn in Richtung Bregenz. Die Auffahrt war gesperrt. Autofahrer mussten aufgrund einer Vollsperrung in diesem Bereich umgeleitet werden.