Rückschlag für den RHC Wolfurt

5:7-Auswärtsniederlage der Hofsteiger in Pully.

Es war nicht nach dem Geschmack von Trainer David Carrasco, was seine Jungs in der ersten Spielhälfte ablieferten. Nach dem frühen Rückstand in der 4. Spielminute reagierte der Coach bereits 3 Minuten später im Timeout, doch die Gastgeber antworteten mit einem Doppelschlag und setzten so die erste Duftmarke ins Gehäuse von Keeper Elias Rohner. Wolfurt´s Torschütze vom Dienst, Arnau Dilmé bewegte dann die Anzeigetafel der Wolfurter, doch ein erneuter Doppelpack war der nächste Schock für die Vorarlberger. Als in Minute 20 Jean-Carlos Levay-Theurer ungerechtfertigt mit der Ampelkarte vom Platz flog, war allen in der Arnold-Reymond-Halle klar, dass es nicht der Tag der Rot-Schwarzen ist.