Rückrundenauftakt geht für FC Höchst daneben

Alles war für ein Fußballfest bereitet. Doch dann kam es am Ostersamstag für den FC Höchst ganz anders.

Der Rückrundenauftakt ist für den FC Höchst ordentlich daneben gegangen. Mit 0:4 (0:2) musste sich das Eins in der vn.at-Eliteliga vor zahlreichen Zuschauern dem FC Hard geschlagen geben. Zuvor hatten bereits das 1b (1:4) und die Altherren (1:5) – ebenfalls gegen Hard – verloren.

„Über 90 Minuten war das zu wenig, um in dieser Liga zu bestehen“, bilanzierte Trainer Maximilian Knuth. „Wir hatten uns viel vorgenommen, wussten aber, dass es nicht leicht wird. Daher war klar, dass wir im Kollektiv auftreten müssen und jeder sein Maximum abrufen muss – das haben wir leider nicht geschafft.“

Der FC Höchst startete ordentlich in die Partie. Erste Torannäherungen blieben erfolglos. Dann übernahmen die Gäste das Kommando. Nach knapp 20 Minuten brachte Luka Ancevski die Harder in Führung. Offensiv ging für die Heimmannschaft jetzt nicht mehr viel. Noch vor dem Seitenwechsel erhöhte Julian Santin auf 2:0.

Nur unwesentlich besser lief es zuvor für das 1b in der 2. Landesklasse. „Aufgrund der zweiten Halbzeit war es ein verdienter Sieg für Hard“, konstatierte Coach Heinz Fladenhofer. In der ersten Halbzeit hatte Höchst alles im Griff, ohne selbst die große Offensivgefahr auszustrahlen. Durch die einzige echte Torchance im ersten Abschnitt gingen die Gäste nach gut 40 Minuten in Führung. Doch Kapitän Julius Keck erzielte noch vor der Pause den 1:1-Ausgleichstreffer.