Rückrunde verläuft für den FC Höchst weiter schleppend

Auch am dritten Spieltag im Jahr 2024 holten die Fußballer des FC Höchst keinen Sieg. Ein Punkt blieb aber zumindest im Rheinaustadion.

Der FC Höchst kommt weiter nicht so richtig in Gang. Das Eins musste sich in der Eliteliga dem SC Göfis mit 0:1 (0:1) geschlagen geben. Das 1b holte immerhin den ersten Punkt in diesem Jahr und spielte gegen den FC Götzis 1b 1:1 (0:0).

„Wir haben über 90 Minuten eine sehr ansehnliche Leistung gezeigt, aber leider hat es wieder nicht zum ersten Punkt in diesem Jahr gereicht“, bilanzierte Trainer Maximilian Knuth. „Wir sind mit einer jungen Mannschaft aufgelaufen und ich muss meinem Team ein Kompliment machen – Einstellung und Laufleistung haben gestimmt.“

Ordentliche Leistung nach frühem Rückstand

Wieder einmal gerieten die Höchster im Rheinaustadion früh in Rückstand (10.). „Diesmal haben wir im Anschluss aber nicht die Ordnung verloren“, lobte Knuth. Stattdessen entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel ohne die ganz großen Chancen auf beiden Seiten.

In der zweiten Halbzeit legte Höchst noch mal einen Gang zu. Ein Heber landete auf dem Tor, einen Freistoß fischte der Torwart aus dem Winkel. „Aktuell fehlt uns auch ein bisschen das Glück“, sagte der Trainer. Ein Tor sollte seiner Mannschaft am Samstag nicht mehr gelingen. Somit blieb es bei der knappen Niederlage.

Mit 19 Punkten bleiben die Höchster auf Platz zehn. „Jetzt heißt es, weiter Gas geben.“ Die nächste Partie steht schon am Freitag (19 Uhr) an. Dann geht es zum FC Lauterach.

1b holt ersten Punkt

Nach zwei Niederlagen zum Rückrundenauftakt in der 2. Landesklasse legte das Höchster 1b gegen Götzis einen furiosen Start hin. Doch gute Torchancen blieben ungenutzt. Mit der Zeit kamen auch die Gäste besser ins Spiel, nach einem Standard landete der Ball am Pfosten. Dennoch ging es torlos in die Kabinen.