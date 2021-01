Rückkehr von der Birkenwiese nach Altach

Der 21-jährige Innenverteidiger setzt seine Reha beim Bundesligist SCR Altach fort

SCR Altach Kooperationsspieler Leonardo Zottele, der die letzten zwölf Monate von Zweitligist FC Mohren Dornbirn ausgeliehen wurde, kehrt wieder zu den Rheindörflern zurück. Vor dem ersten Spiel in der Saison 2020/2021 in Graz zog sich der 21-jährige Innenverteidiger im Training eine Gehirnerschütterung zu und seine großen Schmerzen und Beschwerden lassen bis zum heutigen Tage kein Einsatz zu. Trotz intensiver Behandlung halten die Probleme an, beim Bundesligist SCR Altach wird der Montafoner seine Reha fortsetzen. Für FC Dornbirn war Leonardo Zottele im Frühjahr 2020 bei fünf Meisterschaftsspielen 437 Minuten im Einsatz.