Rückkehr der flotten Boliden

In Dornbirn ist die dritte Ausgabe der Seifenkisten Trophy über die Bühne gegangen.

Viel Arbeit im Vorfeld

Vorangegangen waren dem Spektakel wochenlange Vorbereitungen. Die Vorgabe lautete: Die Seifenkiste muss so konstruiert sein, dass eine Kontrolle aller Teile, insbesondere der Lenkung, Bremsvorrichtung, der Vorder- und Hinterachsbefestigung sowie einer etwaigen Federung jederzeit möglich ist. Vorrichtungen, welche das Starten erleichtern oder beschleunigen, wie ein Raketenantrieb, sind nicht erlaubt. Ein Rennteam besteht aus zwei Fahrern – wie schon bei den ersten Rennen wird in der Mitte der Strecke ein Fahrerwechsel stattfinden.

Im Anschluss an die Trophy fand dann wieder ein Fest der Schulen mit Siegerehrung in den einzelnen Rennkategorien, sowie einer Konstrukteurswertung statt. Die Organisatoren MS Baumgarten, MS Markt sowie deren Elternvereine freuten sich über eine mehr als gelungene Veranstaltung und ließen das nostalgische Spektakel gebührend mit ausgelassenen Feiern ausklingen. Und die gekürten Sieger 2022 First Class Racing Watzenegg (Kategorie 1 VS), Speedy Gonzales Racing Team MS Koblach (Kategorie 2 Mittelschule/Gym) und die HTL Bregenz Soapbox Rac (Kategorie 3 Höhere Schulen) freuten sich an diesem Wochenende nicht weniger als Kollege Verstappen in Baku. (cth)