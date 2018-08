Rückblick: Vintage Trouble, The Brian Jonestown Massacre, Aliengesänge etc.

Vintage Trouble legten vergangenen Mittwoch einen Auftritt hin, den viele in Erinnerung behalten werden: schweißgetränkter Rhythm'n'Blues, starke Stimme und eine tolle Show.

Die lokalen Rockgrößen Discopowerboxxx, Batman and the mighty Anti-Heroes und Mr. Slipper & his lazy Cats begeisterten tags darauf ihre Fans genauso wie der Abend mit Professor Wouassa und Os & the Sexual Chocolates, der vor allem tanzaffines Publikum anlockte.