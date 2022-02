Rückgang von Milchbauern in Vorarlberg am geringsten

Die Zahl der heimischen Milchbauern ist in den vergangenen zehn Jahren von 36.460 um mehr als ein Drittel auf 23.868 gesunken.

2021 betrug der Rückgang gegenüber dem Jahr davor rund 3,2 Prozent, teilte die Agrarmarkt Austria (AMA) am Montag in einer Aussendung mit. 777 Betriebe sperrten im vergangenen Jahr zu oder stellten zum Beispiel auf Mutterkuhhaltung um.

Vorarlberg bei -0,4 Prozent

2021 ging die Anzahl der Milchlieferanten prozentuell am stärksten im Burgenland (-11,6 Prozent), Oberösterreich (-4,4 Prozent) und in der Steiermark (-3,8 Prozent) zurück. Am geringsten fiel der Rückgang in Vorarlberg (-0,4 Prozent), Salzburg (-1,6 Prozent) und Tirol (-1,8 Prozent) aus.