Bartholomäberg. Liebe Freunde der Blasmusik und Faschingsnarren, am 17.02.2023 findet die legendäre "Ruaßiga Fritig" Party im Gemeindesaal Bartholomäberg statt.

Alle Kinder sind ab 15 Uhr zum Kinderfasching eingeladen. Am Abend ab 20 Uhr startet das Fest für die großen Narren. Neben einer Tombolaverlosung und einem lustigen Showprogramm sorgt die X- Large Partyband für beste Unterhaltung.

Für Speis und Trank ist ebenfalls bestens gesorgt. Also rein in euer kreatives Faschingskostüm und los gehts - Es gibt bei der Maskenprämierung tolle Preise zu gewinnen, also lasst eurer Kreativität freien Lauf!