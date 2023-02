„Ruassiga Frietig“ Faschingsparty

Eine große Faschingssause gab es im Gemeindesaal in Bartholomäberg

Während die Kleinen bereits am Nachmittag ihre Faschingsparty feierten gab es am „Ruassiga Frietig“ aber auch für die Erwachsenen eine große Faschingssause am Abend im Gemeindesaal in Bartholomäberg. Bereits kurz nachdem der Gemeindesaal offiziell seine Pforten um 20 Uhr geöffnet hatte, feierten zahlreiche Mäschgerle miteinander die fünfte Jahreszeit. Dabei blieb kein Auge trocken und teilweise sehr aufwändige und fantasievolle Kostüme wurden an diesem Abend von den zahlreichen Besuchern getragen. Der Grund war einfach. Auch bei diesem Faschingsball gab es ein Maskenprämierung.

Maskenprämierung

Diese gewannen in der Kategorie Großgruppen die Gruppe „Waldfeen“, während bei den Mittelgruppen die Formation „Spieglein, Spieglein…“ die Nase vorne hatte. Bei den Kleingruppen trug „Alice im Wunderland“ den Sieg davon. Doch auch sonst hatten sich die Feierenden viel einfallen lassen zum Thema Kostümierung. So sah man wunderhübsche Prinzessinnen wie auch blutsaugende Vampire, mit Rettungsringen ausgestattete Fritzaseeschwimmer oder etwa fantasievolle Hexen. Oft war wochenlang an den aufwändigen Kostümen geschneidert und gebastelt worden, um für diesen Abend auch gut verkleidet zu sein. Ebenso war die Tierecke mit listigen Füchsen, flauschigen Hühnern oder etwa anschmiegsamen Katzen gut vertreten. So trug jeder der rund 150 Besucher das zu ihm passende Kostüm, in dem er sich auch wohl fühlte.

Spaß am Feiern