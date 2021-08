Rottweiler beißt Polizisten - Aggressiver Halter angezeigt

Ein Großaufgebot an Polizei war am späten Montagabend in Wolfurt im Einsatz, nachdem ein Beamter von einem Hund gebissen worden war.

Am Montag, den 02.08.2021, gegen 22.00 Uhr wurde die Polizei davon in Kenntnis gesetzt, dass in Lauterach in der Wälderstraße offenbar pyrotechnische Gegenstände gezündet werden. Beim Eintreffen der mit zwei Beamten besetzten Polizeistreife konnte eine Gruppe Personen angetroffen werden.

Beamter von Hund gebissen

Während die beiden Polizisten die anwesenden Personen ansprachen, kam ein vor Ort befindlicher Hund auf diese zu. Da der Hund (Rottweiler) keinerlei Aggression erkennen ließ, führten die beiden Beamten die Amtshandlung weiter. In der Folge biss der Hund jedoch einem der Polizisten unerwartet in die rechte Hand. Nach einem Abwehrschlag gegen die Schnauze des Tieres, entfernte sich der Hund. Es kam zu keinem weiteren Angriff des Hundes.

Aggressiver Hundebesitzer

Aufgrund des aggressiven Verhaltens des 44-jährigen Hundebesitzers und der angespannten Gesamtsituation wurden weitere Streifen angefordert. Der verletzte 25-jährige Beamte wurde von der Rettung vor Ort verarztet und im Krankenhaus weiter ambulant behandelt. Er zog sich eine blutende Handverletzung zu und musste in der Folge seinen Dienst abbrechen. Der 44-Jährige wird wegen aggressiven Verhaltens, Übertretung nach Pyrotechnikgesetz und fahrlässiger Körperverletzung angezeigt.