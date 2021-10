Röthis vs Rotenberg, Austria Lustenau II vs SW Bregenz

Mit zwei Spielen wird der vorletzte Spieltag in der Eliteliga abgeschlossen.

Der Liveticker mit Daten vom Spiel SC Röthis vs FC Rotenberg

Das Rückspiel im Grunddurchgang der Eliteligaspiel zwischen dem Fünften Röthis und dem Siebenten Rotenberg wird auf alle Fälle in der Offensive entschieden. Das kongeniale Röthner-Stürmerduo Renan Peixoto Nepomuceno (21/14 Tore) und Marco Wieser (20/10 Tore) aber auch die beiden Rotenberg Legionäre Kevin Bentele (29/10 Tore) und Eduard Torrez Espinoza (20/6 Treffer) können eine Partie im Alleingang entscheiden. Röthis hat mit Sandro Decet (29) einen dritten starken Angreifer als Trumpfkarte auf der Ersatzbank. Die Vorderländer setzen auf die Heimstärke mit fünf Erfolgen, die Wälder sind sieben Mal in Folge mit drei Siegen und vier Remis ungeschlagen. Röthis hat die letzten beiden Partien mit nur einem Tor Differenz verloren und will auf die Erfolgsspur zurück. Rotenberg kann wieder auf Standardtormann Michael Wohlgenannt (26) und den starken brasilianischen rechten Verteidiger Gilnei de Mesquita (35) zurückgreifen. Allerdings fehlt Mittelfeldspieler Branimir Kokotovic wegen der fünften gelben Karte. Für Röthis ist der Kampf um einen Aufstiegsplatz so gut wie abgefahren, aktuell beträgt der Rückstand auf den zweiten Tabellenplatz zehn Punkte.

Der Liveticker mit Daten vom Spiel Austria Lustenau II vs SW Bregenz

Das Tabellenschlusslicht Austria Lustenau Amateure und der Tabellenneunte SW Bregenz gehören zu den allergrößten Enttäuschungen in dieser Meisterschaft. Zwölf Spieltage steht die zweite Kampfmannschaft der Austria nun schon auf dem letzten Platz und hat das Spielfeld in den letzten vier Partien jeweils als Verlierer verlassen. Die Bodenseestädter warten schon sieben Meisterschaftsspiele in Serie auf einen „Dreier“. Erinnerungen werden an den ersten Auftritt von SW Bregenz Coach Roman Ellensohn (38) wach. Damals gewann die Fohlentruppe von Austria Lustenau in Bregenz sensationell mit 1:0 und sorgte für eine Riesenüberraschung. Vor allem der Langzeitausfall von Goalie Kruno Basic (21) tut den Bregenzern verdammt weh. Das Fehlen seit vielen Wochen von Mittelfeldspieler Vinicius Gomes Maciel (29), Ivo Glavas (22), Oguz Özcan (31), Sinan Seyfettin Akdeniz (26) und Felipe Lucho Infante (29) hat sich auf die Schwarz-Weißen sehr Negativ ausgewirkt. Das Duell am Sonntag im Reichshofstadion ist auch das Aufeinandertreffen der zwei schwächsten Offensivabteilungen in der Eliteliga. Die zweite Garnitur der Austria erzielte erst dreizehn Treffer, Bregenz jubelte nur siebzehn Mal über einen Torerfolg, zweimal ganz klar ein Minusrekord.