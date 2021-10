Röthis vs Admira, Austria II - Rotenberg, Egg gegen Rankweil

Drei Begegnungen werden am Sonntag in der VN.at Eliteliga ausgetragen.

Der Liveticker vom Spiel SC Röthis vs Admira Dornbirn

Das absolute Highlight vom 16. Spieltag in der VN.at Eliteliga Vorarlberg ist das Spitzenspiel zwischen dem Tabellendritten SC Röfix Röthis und dem Zweiten SC Admira Dornbirn. Die Punkte im Schlager und im erbitterten Aufstiegskampf für die Teilnahme an der Regionalliga West ab dem 9. April kommenden Jahres zählen hier ganz klar doppelt. Die Vorzeichen versprechen einen fußballerischen Leckerbissen. Ein Offensivspektakel wird garantiert, das Hinspiel endete mit einem knappen 4:3-Heimsieg des bärenstarken Neuling aus der Messestadt Dornbirn. Die Vorderländer sind im Aufwind. Die erfolgshungrige Truppe aus dem Vorderland mit Trainer Dominik Visintainer (39) hat zuletzt vier Siege und ein Remis eingefahren. Weiters sind die Röthner sehr heimstark mit fünf Erfolgen und nur einer einzigen Niederlage vor eigenem Publikum. Der extrem starke Brasilianer Renan Peixoto Nepomuceno (21) hat 14 (!) der bisherigen 36 Treffer der Torfabrik Röthis erzielt und bildet mit Partner Marco Wieser (20) das geniale Angriffsduo. „Das ist die mit Abstand erfolgreichste Saison in der langen Vereinsgeschichte, egal ob wir den Aufstieg in die Westliga schaffen oder nicht. Bis zu acht Eigenbauspieler in der Startelf spricht für die hervorragende Arbeit der letzten Jahre. Eine eingespielte starke Mannschaft mit den sehr guten Neuerwerbungen sprechen eine deutliche Sprache. Die Kadergröße ist ausreichend und es steckt viel Potenzial und Qualität im gesamten Team. Auch der Trainerstab mit „Visi“ an der Spitze hat einen großen Anteil am sportlichen Höhenflug“, sagt Röthis Langzeitpräsident Andreas Nachbaur. Das Überraschungsteam Admira Dornbirn kommt als bestes Auswärtsteam mit sechs Siegen und nur einer Niederlage ins Ratz-Stadion nach Röthis. Zuletzt haben die Admiraner alle drei Auswärtsspiele zu Null gewonnen und sieben Treffer geschossen. Mit der Rückkehr von Mittelfeldspieler Lukas Bertignoll (31) kommt noch mehr Qualität ins Kollektiv. Dafür muss Jeremy Thurnher (23) aus familiären Gründen passen.