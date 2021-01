"Rotes Tor" in Rankweil wird zum großen Eisberg

Klirrende Kälte und tagelange Minusgrade haben das Rote Tor in einen regelrechten Eisberg verwandelt

RANKWEIL/ZWISCHENWASSER. Sehr lange Eiszapfen, klirrende Kälte und Minusgrade den ganzen Tag: Das Rote Tor in Rankweil ist wieder einmal ein richtiger Eisberg geworden. Nicht nur die Frutz teilweise auch das Rote Tor gleicht einem Eiskristall. Bleibt es noch länger so kalt, dann werden bald die Eiskletterer vom In- und Ausland am Roten Tor in Erscheinung treten. Dafür pilgern täglich viele Menschen aus dem ganzen Land und den benachbarten Ländern aus Deutschland, Schweiz und Liechtenstein um den Eisberg am Roten Tor in Rankweil hautnah zu beobachten. Das Rote Tor ist ein beliebter Treffpunkt für Jung und Alt zwischen den beiden Orten von Rankweil und Zwischenwasser.