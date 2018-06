Rotes Kreuz in Vorarlberg kurz vor dem Zusammenbruch

Kurz "vor dem Kollaps" steht nach eigenen Angaben das Rote Kreuz in Vorarlberg. Die Gründe dafür sollen die kaum vorhandenen Nachtruhezeiten für Freiwillige, der Zivildienerschwund und die gestiegenen Einsatzzahlen sein.

Vor allem zwei große Probleme standen am Dienstag bei der Generalversammlung des Roten Kreuzes im Vordergrund: Die unaufhörlich steigenden Einsatzzahlen und der Mangel an Zivildienern.

380.000 unbezahlte Stunden

Rund 110.000 Personen waren auf die Hilfestellung des Roten Kreuzes angewiesen, davon waren 80.000 Krankentransporte, 10.000 aus dem Bereich Notarztdienst und 20.000 aus dem Bereich Notfallrettung. Dabei wurden rund 500.000 Leistungsstunden von den Ehrenamtlichen unentgeltlich erbracht: vor allem nachts, an Wochenenden und an Feiertagen. 70 Freiwillige werden jede Nacht in Vorarlberg benötigt. Im Bereich der Dienstleistung sind es rund 380.000 unbezahlte Stunden pro Jahr.