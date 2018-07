Rotes Kreuz: Hitze-Schutz statt Hitze-Frust

Temperaturen bis zu 35 Grad. Ganz Österreich stöhnt unter der Hitzewelle. Rotkreuz-Chefarzt Dr. Schreiber gibt Tipps wie man auch bei steigenden Temperaturen cool bleibt:

Damit die Hitze draußen bleibt, schließen Sie untertags Vorhänge, Jalousien und Fensterläden. Lüften Sie morgens und abends gut durch und lassen Sie idealerweise die Fenster nachts offen. Auch frisch gewaschene Wäsche in der Wohnung kann für Abkühlung sorgen, denn beim Trocknen verdunstet Wasser. Wenn das alles nichts nützt, ab ins Kino, Einkaufszentrum, in die Bücherei oder andere öffentliche Orte mit Klimaanalage. Schon wenige Stunden im Kühlen entlasten den Körper erheblich.

Wenn der Körper heiß läuft, kann es zu einem Sonnenstich und Hitzschlag kommen. Erste Warnsignale dafür sind: Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, Schlappheit, ein trockener Mund oder Krämpfe in Armen oder Beinen. Dann ist rasches Handeln gefragt. Bringen Sie Betroffene in den kühlen Schatten. Setzen Sie die Person hin – mit aufrechtem Kopf und Oberkörper – und geben Sie ihr zu trinken. Legen Sie zur Kühlung feuchte Tücher auf Stirn und Oberkörper. Wenn nach kurzer Zeit keine Besserung eintritt, rufen Sie die Rettung.

Wanted: Ihre Blutspende

Pro Tag werden rund 1000 Blutkonserven in Österreichs Spitälern benötigt. Der Bedarf an Blut kennt keine Sommerpause, die Vollversorgung der heimischen Spitäler ist in Urlaubs- und Reisezeiten jedoch deutlich schwerer zu garantieren. Denken Sie, wenn Sie sich fit fühlen, also auch in der heißen Jahreszeit ans Blutspenden. Alle Infos zum Blutspenden gibt es auf http://www.blut.at oder unter 0800 190 190.