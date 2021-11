Rote Laterne bleibt weiterhin beim SCR Altach

Der CASHPOINT SCR Altach verliert auch das Heimspiel gegen WSG Tirol mit 0:3.

Mit dem klaren Ziel die rote Laterne am heutigen Tage abzugeben, startete die Canadi-Elf in das Geisterheimspiel gegen die WSG Tirol. Am Ende setzte es eine bittere 0:3-Niederlage.