Rossis neue Heimat: Wissenswertes zu Minnesota

Das ist Marco Rossis neuer Arbeitgeber. Und das ist Marco Rossis neue Heimat.

Interessante Informationen zu (den) Minnesota (Wild):

Bundesstaat

Die Minnesota Wild sind ein US-amerikanisches Eishockeyfranchise der National Hockey League aus Saint Paul im Bundesstaat Minnesota. Es wurde am 25. Juni 1997 gegründet und nahm zum Beginn der Saison 2000/01 den Spielbetrieb auf. Minnesota ist der 32. Bundesstaat der USA, der sich an der Grenze zu Kanada im Norden der USA befindet.

Google Maps Screenshot

Fläche : 206.229 km²

: 206.229 km² Einwohner: 5,629,416 (2018)

Die 10 größten Städte von Minnesota

Minneapolis (rund 430.000 Einwohner) Saint Paul (rund 310.000 Einwohner) Rochester (rund 120.000 Einwohner)

Namensursprung

Seinen Namen verdankt der US-Bundesstaat übrigens dem Begriff „Mnísota“, was in der Sprache der Sioux (Dakota) so viel wie „trübes Wasser“ bedeutet.

Minnesota Wild - der Head Coach

Dean Evason ist in seiner 1. Saison als Head Coach. Seit 13. Juli leitet er die Geschicke des Teams und weist seitdem einen 8-4-0 Record auf. Davor war Evason Assistant Coach der Minnesota Wild.

Teamfarben

Die Teamfarben sind Waldgrün, Rot, Gold, Weizengelb und Weiß

Abschneiden in der Saison 2019/2020

6. Platz in der Central Division - ausgeschieden in der Qualifying Round gegen die Vancouver Canucks.

Größter Erfolg

1 Division Championship Triump

0 Conference championships

0 President´s Trophy

Scouting Report der Wild zu Marco Rossi

"A patient playmaker, Rossi led the Ontario Hockey League and all players in Canadian junior leagues in assists (81) and points (120) last season. He also scored 39 goals.

For his efforts, Rossi was named the OHL's Most Outstanding Player, becoming just the second European-born player to win the honor. He was also named a First Team All-Star.

Rossi was second among OHL rookies in scoring in 2018-19, tallying 29 goals and 65 points.

In being selected ninth overall, Rossi became the highest drafted Austrian-born player since former University of Minnesota and former Wild forward Thomas Vanek was picked fifth overall in 2003. He is the fifth Austrian player picked in the first round overall.