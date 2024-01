Rosenmontag wird auch heuer im Kulturhaus zelebriert

Emma & Eugen laden zum zweiten Faschingsball ins Dornbirner Kulturhaus.

Dornbirn. „Es wird am Rosenmontag wieder g´maschgrat im Dornbirner Kulturhaus“, heißt es auch dieses Jahr. Fasching feiern am Rosenmontag im Kulturhaus hatte in Dornbirn lange Tradition. Im vergangenen Jahr ließ die Emma & Eugen-Crew die Kultveranstaltung nach einem langen Dornröschenschlaf wiederaufleben und feierte eine erfolgreiche Premiere. „Wir freuen uns auch dieses Jahr den Fasching erneut ins Kulturhaus zu holen“, so Wolfgang Breuss, der seit Herbst 2022 die Gastronomie im Haus übernommen hat.