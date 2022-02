Rosenmontag in den Hörbranzer Kindergärten und der Volksschule

Buntes Treiben kurz vor dem Faschingsende

Am Rosenmontag waren in den Hörbranzer Kindergärten, in den Kinderbetreuungsstätten, bei den Waldkindern und in der Volksschule unzählige Prinzessinnen, Füchse, Cowboys, Feuerwehrmänner, Polizisten, Zauberer, Dinosaurier, Gespenster, Käfer, Tiere und viele andere Mäschgerle anzutreffen. Überall wurde mit den Kindern kurz vor dem Ende der fünften Jahreszeit noch richtig Fasching gefeiert. Um den maskierten Kindern samt ihren Betreuern und Lehrern den Vormittag zu versüßen und Faschingsgrüße zu überbringen, war auch das amtierende Hörbranzer Prinzenpaar, Prinzessin Simone und Prinz Hubert, samt einer kleinen Abordnung der Hörbranzer Raubritter unterwegs. Nach vorheriger Absprache wurden die Faschingsstätten, unter Einhaltung aller gültigen Vorschriften, mit Maske und Abstand besucht. Überall wurde die kleine Faschingsgesellschaft herzlichst empfangen, teilweise wurden Tänze aufgeführt und Lieder gesungen. Für jedes Kind gab es eine Überraschung vom Prinzenpaar, um die Faschingszeit gut gestärkt genießen zu können. Die Waldkinder erwarteten Prinzessin Simone und Prinz Hubert vor der Kirche und sangen auch ein einstudiertes Lied. Um größere Ansammlungen zu vermeiden, wurden die Gruppen in den Kindergärten getrennt besucht, auch die Volksschulklassen wurden separat überrascht. Als Abschluss des Faschingsvormittags suchten das Prinzenpaar und die Raubritter noch die Ordination des Gemeindearztes Dr. Arno Trplan auf. Den Faschingsregenten war es ein Anliegen, Dr. Trplan und seinem Team persönlich für ihren Dienst an der Bevölkerung in den vergangen Jahren zu danken.