Rosenkrieg in Hollywood - Ex-Miss Vienna mittendrin

Zwischen Himmel und Hölle: das österreichische Model erlebt derzeit keine einfache Zeit und wird im "Netz" angefeindet.

Davon hat die Ex-Miss nicht geträumt

Die ehemalige Miss Vienna, Katharina Nahlik, hat sich in Hollywood einen Ruf aufgebaut, der wohl anders ausfällt, als sie es sich je erträumt hätte.

Ex-Miss wird im Internet beschimpft

Lenny Hochstein ist ein berühmter Beauty-Doc

Grund hierfür ist ihr aktueller Verlobter, Schönheits-Chirurg Lenny Hochstein, denn dieser ist (noch) mit einem US-amerikanischen Reality-TV-Star ("Real Housewives of Miami") verheiratet und die zieht in ihren aktuellen Kanäle über die Ex-Miss Vienna her.