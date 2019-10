"Rosenheim Cops"-Star Hannesschläger leidet an Krebs

Schock-Nachricht für Schauspieler Joseph Hannesschläger. Der 57-Jährige leidet an Krebs.

Hannesschläger ist vor allem bekannt durch seine Rolle in der beliebten ZDF-Serie "Rosenheim Cops". Seit 17 Jahren spielt er die Roll des Kommissars Korbinian Hofer. Die nächsten Folgen müssen aber ohne ihn gedreht werden. Gegenüber "tz.de" erklärt er: "Ich habe einen neuroendokrinen Tumor. Der ist leider nur palliativ zu behandeln." Seine Frau Bettina ist stets an seiner Seite und für die will er stark sein, auch wenn die Chemotherapie hart sei. "Es gibt Augenblicke, in denen ich sage, es geht mir beschissen. Aber dann nimmt mich Betty bei der Hand, wir schauen uns an und ich sage, okay jetzt wird weiter gekämpft."