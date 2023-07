Rorschacherberg: Scheune in Vollbrand

Eine freistehende Scheune am Linkolnsberg in Rorschacherberg wurde ein Raub der Flammen.

Am Mittwoch in den frühen Morgenstunden wurde die Kantonale Notrufzentrale St. Gallen alarmiert: Eine freistehende Scheune am Linkolnsberg in Rorschacherberg stand in Vollbrand. Glücklicherweise kamen weder Menschen noch Tiere zu Schaden, allerdings entstand erheblicher Sachschaden.