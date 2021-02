Rope Skipping Challenge bringt großen Zulauf

Mehrere tausend Schüler aus ganz Vorarlberg nehmen beim Seilspringen teil

Springe in einer Minute so viel wie möglich

Die Rope Skipping Challange richtet sich an alle Schüler*innen der 5.-8. Schulstufe. Ziel ist es, innerhalb von einer Minute so viele Sprünge wie möglich zu machen. Die Ergebnisse werden im Rahmen des Sportunterrichts erhoben und im Wertungsblatt der Schüler*innen eingetragen.

Ihr springt mit eurer Klasse an fünf Terminen zwischen dem 15.2. und 5.3.2021. Pro Termin habt ihr jeweils zwei Versuche zu je einer Minute! – Jeweils der bessere Versuch zählt für die Endauswertung. Die Gesamtwertung muss von der Lehrperson per Mail bis spätestens zum 8.3.2021 an uns übermittelt werden.