Ronivaldo vor dem Abgang, und Austria hofft auf Revanche

Der Wechsel zu einem Topklub von Austria Lustenau Kapitän wird immer wahrscheinlicher, das Heimspiel gegen FC Juniors OÖ ist ohne Zuschauer

Der Liveticker mit Videos vom Spiel SC Austria Lustenau vs FC Juniors OÖ

Da war doch was! Im Herbst erlitt die Lustenauer Austria bei den FC Juniors OÖ mit dem Ludescher Valentino Müller eine 5:8-Schlappe und nun wollen sich die Schützlinge von Trainer Roman Mählich revanchieren. Allerdings rückt im bedeutungslosen ersten Heimspiel nach dem Restart von Austria Lustenau die Partie in den Hintergrund. Es geht bei der Austria Lustenau nur noch um Punkteprämien und einen versöhnlichen Saisonabschluss. Viele Kaderspieler spielen noch um einen neuen Vertrag. Viel wichtiger ist für die Grün-Weißen die Aktie Ronivaldo: Der 31-jährige Brasilianer schoss für die Austria in 75 Meisterschaftsspielen imposante 64 Treffer, eine beeindruckende Bilanz der Torgarantie. Das erste Angebot vom Klub hat Ronivaldo nicht angenommen. Ein Verbleib des Austria Kapitän, der zuletzt im Auswärtsspiel gegen den Grazer AK (1:1) wegen Oberschenkelproblemen nicht zum Einsatz kam, wird immer unwahrscheinlicher. Ligakonkurrent FC Wacker Innsbruck buhlt um die Torgarantie, aber auch etliche österreichische Bundesligaklubs und Vereine aus dem Ausland zeigen großes Interesse.