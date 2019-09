Ronivaldo schießt Austria zu nächstem Erfolg

Die Lustenauer Austria bleibt unter Trainer Mählich auch beim SV Horn auf Erfolgskurs. Ronivaldo war mit 3 Treffern beim 4:2-Sieg einmal mehr Garant für den Sieg.

Und das Spiel begann perfekt: Thomas Mayer sorgte bereits nach drei Minuten für das 0:1. Auch in weiterer Folge blieb die Austria am Drücker und erhöhte in der 23. Minute durch einen Kopfball-Treffer von Ronivaldo verdient auf 0:2. Die in dieser Saison bisher starken Horner kamen gegen die perfekt eingestellte Austria in der ersten Halbzeit kaum zur Geltung. Folgerichtig ging es mit dem 2-Tore-Vorsprung in die Pause.