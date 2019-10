Ronivaldo schießt Austria zu Last-Minute-Sieg

Die Lustenauer Austria feierte im Heimspiel gegen Kapfenberg nach 0:2-Rückstand zur Pause noch einen 3:2-Sieg.

Für die Lustenauer Austria ging es am heutigen Abend mit dem Heimspiel beim Tabellen-Vorletzten Kapfenberg weiter. Dabei wollte das Team von Roman Mählich nach der Niederlage in Steyr zurück auf die Siegerstraße und so den Anschluss an die Spitze halten. Und die Mannschaft trat von Beginn weg mit viel Selbstvertrauen auf und dominierte die Anfangsphase. Einzig der entscheidende letzte Pass fehlte. In der 25. Minute fiel dann aber wie aus dem Nichts das 0:1, als Sencar bei einem Gestocher im Strafraum am schnellsten reagierte und die Führung erzielte. Keine zehn Minuten später erhöhte Hernaus - nach einer Uneinigkeit in der Lustenauer Hintermannschaft - sogar auf 0:2. Dies war gleichzeitig auch der Pausenstand.