Ronaldo laut Anwalt "zuversichtlich, dass Wahrheit siegt"

Fußballstar Cristiano Ronaldo hat sich am Mittwoch in einer Stellungnahme eines seiner Anwälte neuerlich zu den Vergewaltigungsvorwürfen einer US-amerikanischen Frau, mit denen er konfrontiert ist, geäußert. "Ronaldo ist gezwungen, sein Schweigen zu brechen", waren die ersten Worte des Statements von Anwalt Peter Christiansen, das Ronaldos Management Gestifute portugiesischen Medien zukommen ließ.

Ronaldo würde “alle Vorwürfe entschieden zurückweisen”, schrieb der Anwalt des fünfmaligen Weltfußballers. “Was 2009 in Las Vegas eingetreten ist, war vollkommen einvernehmlich.” Die Darstellung von Kathryn Mayorga ist eine andere. Die mittlerweile 34-Jährige hat an einem Gericht in Nevada eine Zivilklage eingebracht und dabei angegeben, im Juni 2009 in einem Hotel in Las Vegas vom Portugiesen vergewaltigt worden zu sein.