Ronaldo akzeptierte Geld- und Haftstrafe wegen Steuerbetrugs

In dem Verfahren wegen des Verdachts auf Steuerbetrug hat Fußball-Star Cristiano Ronaldo offenbar eine Übereinkunft mit den spanischen Behörden erreicht. Wie unter anderem die Zeitung "El Mundo" am Freitag vermeldete, erklärte sich der Profi von Real Madrid bereit, 18,8 Millionen Euro Strafe zu bezahlen, und akzeptierte zudem eine Haftstrafe von zwei Jahren. Eine Bestätigung stand vorerst aus.

Dem 33-jährigem Portugiesen, der beschuldigt wird, 14,7 Mio. Euro an Steuern hinterzogen zu haben, bleibt Zeit im Gefängnis wohl erspart, da Haftstrafen von bis zu zwei Jahren für ein erstes Vergehen in Spanien fast immer zur Bewährung ausgesetzt werden. Bei den Vorwürfen geht es hauptsächlich um Einnahmen aus Bildrechten, die Ronaldo zwischen 2011 und 2014 über Briefkastenfirmen am Fiskus vorbeigeschleust haben soll.