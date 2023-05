Rollschuh-Revival: Bei Patrizia kann man's lernen

Auch Patrizia Graf (25) aus Widnau in der Schweiz hat Gefallen am Rollschuh-Lauf gefunden. Nun hat sie die erste Rollschuhschule der Schweiz gegründet.

Patrizia aus Widnau bietet Rollschuh-Kurse an. ©VOL.AT/Mayer

"Habe mir alles selbst beigebracht"

Rollschuhfahren für jedermann

Seit Anfang Mai kann man bei Patrizia und zwei weiteren Trainern Kurse buchen. "Mega gut" komme es bisher an, im Rheintal sind die Kurse teilweise sogar ausgebucht. Jeder, der interessiert ist, kann lernen, wie man fährt – ob Anfänger oder nicht. Basics-Kurse, Dance-Skaten (ähnlich wie Eiskunstlauf) und Park-Skaten (rund um Tricks im Skate-Park) stehen zur Auswahl. Auch Kinder ab 8 Jahren sind willkommen. Wer noch keine eigene Ausrüstung hat, kann sie für den Kurs mieten. Momentan gibt es "Rollipop" im Rheintal, in St. Gallen und in Zürich. Auch andere Städte könnten bald folgen.