Rollhockey wieder gestoppt

Die Pandemie zwingt erneut zum Meisterschaftsabbruch.

Dornbirn. Es ist ein Déjà-vu für Dornbirns Rollhockey-Cracks, vor gut einem Jahr dasselbe Szenario – jetzt musste aufgrund der epidemischen Lage erneut die Schweizer Meisterschaft abgebrochen werden.

Dabei blickte der Schweizer Verband vor zwei Wochen noch optimistisch in die Zukunft und ließ unter allen Vereinen die Spieltermine neu erstellen. Alles war angerichtet, doch die jüngste Aufschiebung betreffend Lockerungen durch den Schweizer Bundesrat sowie die strengen Ein- und Ausreisemaßnahmen bis 31. Mai in Österreich, sorgten für einen vorzeitigen Abbruch der Saison 2020/21. Auch in Deutschland ist eine Verlängerung der Auflagen ein Dauerthema und mit Weil am Rhein ein weiterer Klub betroffen. „Ein Kniefall für den Rollhockeysport in der Schweiz aber auch für den RHC Dornbirn eine bittere Pille, da wir nach vier Spielrunden gut im Rennen lagen“, so Marcel Schrattner vom Verein.

In der Schweiz gilt die höchste Liga nicht als (semi-)professionell, entsprechend ist “Sport mit Körperkontakt” weiterhin untersagt. Unter diesen Umständen entschied das Zentralkomitee auf Abbruch, will aber den Vereinen, sollten im April noch Lockerungen kommen, Lösungen für Spiele präsentieren – aber Schweizer Meister bzw. Auf- und Absteiger wird es auch in dieser Saison keine geben.

Auch für die Nachwuchsklassen ist die Situation schwierig

Aus Sicht der Vorarlberger wäre eine Teilnahme des Meisterschaftsbetriebes im Moment nicht denkbar. Spiele in Turnierform dürften zwar in der Schweiz laut Papier gespielt werden, diese Bestimmungen gelten aber nicht in Österreich. Der Knackpunkt – in der Halle dürfen sich keine Eltern und keine zuschauenden Teams aufhalten. „Einzelspiele aufgrund der Distanz sind unrealistisch, wohin also mit den Leuten, die Restaurants sind ja auch geschlossen. Der SRHV hat im Communiqué die Vereine zu möglichst vielen, regionalen Freundschaftsspielen aufgefordert, um den Kindern trotzdem Match-Feeling zu ermöglichen, was derzeit auch nur für die Schweizer Vereine eine Lösung erscheint“, erklärt Schrattner.

Konzentration auf nationale Meisterschaft

Dornbirn und Wolfurt nutzen stattdessen die österreichische Meisterschaft, um sich im Wettkampfmodus zu messen. Die Planungen laufen, ein eventueller Start könnte je nach Auflagen im Mai erfolgen.

Maturano wieder zurück in Argentinien