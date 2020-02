ROCKY IM HATLERDORF, Heimatfilm

Trottoir, Zebrastreifen Kreuzung Hatler Kirche. Bundesstraße, Ampel: Ich beeile mich, muss Rocky erwischen. Die Ampel bei der Sparkasse ist rot und bleibt dabei. Sie stoppt mich. ICH kann nicht weiter. Donnerschlag. Sturm. Bald wird klar: Ich werde aus dem Verkehr gezogen. Einmal stehengeblieben verschwinde ich aus dem Hatlerdorf mit zwei rosanen Luckypunsch-Tortenstücken in der Hand bei Rot vor dem Zebrastreifen. ICH gelöscht. Zwei Tage später schreibt VN-Heimat: „ICH WEG!“ Seither gehöre ich zu den vielen aus dem Verkehr gezogenen Stehengebliebenen im Hatlerdorf.

Drohne über Bundesstraße, Höhe SPAR: Wo ist Rocky? Eine private Drohne beobachtet, dass Rocky um 14.31 Uhr beim SPAR vorbeitrödelt, in die Hatlerstraße einbiegt, dann den Uhlsport Pro Shop interessiert ansieht. Danach bleibt er laut Aufzeichnung schon glierend vor den Ölbildern beim Friseurladen stehen und verschwindet in Sylvias Haarstyling.

Parkplatzüberwachungskamera, Friseurladen, RAPS Bombentrichter, Turnhalle: Eine Parkplatzüberwachungskamera zeigt, dass Rocky den Friseurladen wieder verlässt und am Baugitter des Hatler Lehmlochs, genannt RAPS-Bombentrichter, die Notdurft verrichtet. Dann packt Rocky sein Geschäft umständlich ein, schon gliert weiter Richtung Hatler Turnhalle und brüllt dreimal „Saaa-biii-nee“.

Kirchplatz, Hatler Trafik, Tageszeitungen:

Die Katastrophenunterhaltungspresse am nächsten Tag bringt SABINISMUS pur: STURMTIEF SABINE LÄSST ALARMGLOCKEN … SABINE FEGT AM DIENSTAG … SABINE BLÄST JONGLIERENDEN MANN … FRAUEN DISKUTIEREN WARUM SABINE … VERBLÄST SABINE CORONAVIRUS … SABINE ERSCHÜTTERT … FRIDAY FOR SABINE … UNTER¬SCHRIFTENAKTION GEGEN SABINE …