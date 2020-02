Rockabilly-Hits im Sozialzentrum

Riesenstimmung auf der Faschingsfeier im Sozialzentrum mit Elvis und dem Eskimo

Zum Einstieg spielte Herbert Egle als „Eskimo“ eine Auswahl an Volksmusik-Klassikern und Evergreens aus der Heimat. Doch schon nach kurzer Zeit wurde tief in die Fünfziger Jahre eingetaucht und mit Rock´n´Roll-Hits und Rockabilly fröhlich Fasching gefeiert. Mit „Tell me more, tell me more“ hatte das Personal des Sozialzentrums einen Originalhit aus der Rockabilly-Zeit als Tanz einstudiert und begeisterte die Faschingsgäste. Auch die Gäste stürmten schnell das Parkett und schwangen das Tanzbein zu Livemusik und flotten Rhythmen, die neben Rock´n´Roll auch Samba-Sounds und Schlager umfassten. Renate Burtscher las einen lustigen Text vor, der das Leben früher und heute verglich.