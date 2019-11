Robin Soudek traf im Fünferpack gegen Wälder

Dank dem VEU-Topgoalgetter gewinnt Feldkirch das Derby gegen Bregenzerwald

Das erste Aufeinandertreffen zwischen der VEU Feldkirch und dem EC Bregenzerwald in der aktuellen Alps Hockey League Saison war über weite Strecken ein offener Schlagabtausch. Endstand: 7:4! Die Entscheidung fiel erst im Schlussabschnitt, Gamewinner war Robin Soudek mit 5 Toren.

Was sich den Fans am Samstagabend in der Vorarlberghalle bot, war Derbyeishockey nach Maß. Harte Zweikämpfe, Hochkaräter hüben wie drüben und die Ländleteams mit 100% Einsatz. Caffi und Skec wurden in den ersten Minuten warmgeschossen und kamen schnell auf Betriebstemperatur. Fast schon standesgemäß eröffnete Robin Soudek die Partie mit dem 1:0 für die Hausherren, nachdem Fussenegger und Co. Selbst eine Großchance ungenützt ließen . (6.) Die Wälder waren um den Ausgleich bemüht, erzielten diesen aber erst 16 Sekunden vor der Pausensirene. Jonas Kutzer netzte kompromisslos ein. (Kraftstoff gratuliert seinem Future Club Spieler.) Wehrmutstropfen in diesem Abschnitt: Felix Vonbun kehrte nach einem harten Bandencheck nicht mehr aufs Eis zurück und musste medizinisch versorgt werden. Aber auch nach dem Pfiff ging es auf dem Spielfeld weiter, erste Emotionen entluden sich und die Schiedsrichter hatten alle Mühe um aufzuräumen.





Nach der Eisreinigung gelang den Wäldern die erstmalige Führung. Simeon Schwinger lenkte einen Schuss von Simon Wolf entscheidend ab. (25.) Die VEU blieb im Powerplay erfolglos, räumte vielmehr den Wälder Goalie ab. Der Zusammenstoß beschädigte die Maske von Skec, erst als diese wieder fixiert wurde, konnte das Spiel fortgesetzt werden. Glück hatte Feldkirchs Ratz im Anschluss. Ein scheinbar ungefährlicher Schlenzer von der blauen landete in den Maschen. (30.) Die Antwort der Wälder folgte fast umgehend. Julian Zwerger stürmte allein auf Caffi und gewann das direkte Duell mit dem Italiener. (32.) Wieder kam es zu kleineren Reibereien, als Skec einen ungeahndeten Stockstich in die Magengrube abbekam. Im selben Abschnitt folgte noch der Ausgleich von Soudek (39.) und mit dem 3:3 ging es erneut in die Kabinen.