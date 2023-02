Roberts Lipsbergs sorgt für Wälder-Sieg in Kitzbühel

Doppelpack des EHC Bregenzerwald Legionär bringt drei Punkte.

Bregenzerwald rückt Kitzbühel in Quali Round B an die Fersen

Der EC Bregenzerwald bleibt als einziges Team in der Qualification Round B ungeschlagen. Die Vorarlberger setzten sich gegen den EC Kitzbühel mit 2:1 durch und liegen, nach ihrem fünften Sieg am Stück, nur noch einen Punkt hinter Leader Kitzbühel. Die Adler, die mit der maximalen Anzahl an Bonuspunkte in die Zwischenrunde starteten, mussten sich bereits zum zweiten Mal geschlagen geben. Im Top-Duell gegen Bregenzerwald gingen die Gastgeber aber zunächst noch in Führung. Ein Doppelpack von Roberts Lipsbergs sorgte dann aber für die Wendung.



EC Kitzbühel - EC Bregenzerwald 1:2 (0:0,1:2,0:0)

Referees: RUETZ, SCHAUER, Pötscher, Wucherer



Goals KEC: 1:0 KEC Schröder F. (23:48 / Kuronen J. ,Niemelä J. / PP)

Goals ECB: 1:1 ECB Lipsbergs R. (28:37 / Lehtonen W. / EQ), 1:2 ECB Fechtig B. (34:10 / Lipsbergs R. ,Matzka M. / PP)