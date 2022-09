Roberts Lipsbergs erlöst den EC Bregenzerwald

Legionär wurde mit verwandelten Penalty zum Matchwinner.

Nichts für schwache Nerven war das erste Saisonheimspiel des EC Bregenzerwald gegen die Rittner Buam. Nachdem die Gäste in Führung gingen, drehte Julian Zwerger mit zwei Treffern die Partie. Da die Südtiroler wieder gleichstellten und danach keine weiteren Tore fielen, musste Roberts Lipsbergs die Wälder im Penaltyschießen erlösen.

Zu Beginn erwischten die Gäste aus Südtirol den besseren Start. Eine Strafe wurde unbeschadet überstanden und anschließend auch der erste Treffer des Abends erzielt. Nach einem schönen Querpass von Gentile direkt vor Felix Beck, musste Kostner nur noch in das leere Gehäuse einnetzen. (11.) Die Wälder antworteten mit wütenden Gegenangriffen, scheiterten aber vorerst an Treibenreif.

Nach der Eisreinigung war es dann Julian Zwerger, der die Fans im Messestadion zum Jubeln brachte. In der 24. Minute erzielte der Stürmer den Ausgleich für die Heimischen. (Individualsponsor KleGü gratuliert seinem Spieler.) Doch damit hatte die #14 nicht genug. Vier Zeigerumdrehungen später brachte er seine Farben in Führung, wieder auf Zuspiel von Kai Fässler. (Individualsponsor KleGü gratuliert seinem Spieler.) Noch vor der nächsten Eisreinigung egalisierten die Rittner Buam den Vorsprung, Gentile mit dem 2:2 in der 35. Minute.