Roberts' Geständnis: 'Notting Hill' Rolle War eine Qual

US-Schauspielerin Julia Roberts spricht über die Herausforderungen ihrer Rolle in der romantischen Komödie "Notting Hill" und wie unwohl sie sich dabei fühlte.

Unbehagen beim Spielen der Rolle

In "Notting Hill", einer romantischen Komödie aus dem Jahr 1999, verkörpert Roberts eine berühmte Schauspielerin, die sich in einen Buchladen-Besitzer, gespielt von Hugh Grant, verliebt. Roberts gestand, dass es ihr schwerfiel, sich in die Rolle hineinzuversetzen: "Ich habe mich so unwohl gefühlt!", sagte sie. Ihre Unsicherheit über die Darstellung der Figur spiegelte sich auch in ihrer Kleidung wider. So sehr sie die Kostüme für ihre Filmfigur ablehnte, entschied sie sich in der berühmten Szene, in der ihre Figur dem Buchhändler ihr wahres Selbst offenbart, für ihre eigene Kleidung.