Robert Kubica: "Formel E ist wie Sex mit einer Gummipuppe"

Robert Kubica, ehemaliger Formel 1-Fahrer, hat die Formel E deutlich kritisiert und verglich sie humorvoll mit "Sex mit einer Gummipuppe".

Robert Kubica, ein Fahrer, der in der Vergangenheit Testfahrten in der Formel E absolvierte, äußerte sich deutlich zu seiner Haltung gegenüber der Serie. Trotz seiner Bereitschaft für neue Herausforderungen, wie seine Ausflüge in die WRC, WEC und DTM sowie seine Teilnahme an 99 Rennen in der Formel 1 von 2006 bis 2021 für Teams wie Sauber, Renault, Williams und Alfa Romeo zeigen, zog er es nie in Erwägung, sich dauerhaft in der Formel E zu engagieren.