Rittner Buam als echter Gradmesser für die Wälder

Acht Spiele, sieben Siege, lediglich eine knappe Niederlage zum Auftakt, in Cortina. Die Bilanz der Buam in der Master Round kann sich sehen lassen. Die Südtiroler sind damit nicht nur weiterhin das Maß der Dinge in der Alps Hockey League, sondern haben zusätzlich noch vor den letzten beiden Spieltagen in der Master Round so weit abgesetzt, dass ihnen die Tabellenführung nicht mehr abgenommen werden kann. Die Wälder trafen in dieser Saison bisher drei Mal auf die Rittner. Im Grunddurchgang gab es auswärts eine 3:5 Niederlage, im Messestadion sicherten sich Richard Schlögl und sein Team einen hart umkämpften Overtimesieg.