Rita Ora im Busenshirt

So heiß und sexy kündigt Popstar Rita Ora in den Sozialen Netzwerken ihr neues Album an.

In den sozialen Netzwerken macht Rita Ora schon ordentlich Promotion für ihr kommendes Album. Sie posiert im Bikini und sexy Busen-Shirt und schreibt unter dem Hashtag "I am back" dazu.

Seit 2018 warten ihre Fans schon sehnsüchtig auf ein neues Album. Die erste Single soll bereits Ende des Monats auf den Markt kommen, das Album wird dann folgen, auch wenn der genaue Zeitpunkt noch nicht bekannt ist. „Ich wollte eine sehr rohe musikalische Platte machen. Vielleicht ist es besser, wenn ihr euch ein paar Flaschen eures Lieblingsdrinks besorgt, wenn ihr dieses Album hört“, wird Rita Ora von der englischen Zeitung "Sun" zitiert.

Sexy Superstar: Rita Ora

















Rita Ora © APA/AFP

