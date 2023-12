Ristorante Peppe in Bregenz: Vom Insolvenzverfahren zur kulinarischen Fusion – Peppes Weg zurück

Peppes Weg zur finanziellen Gesundung

In einem Interview teilt Peppe seine Geschichte, angefangen bei seiner Entdeckung der Kochleidenschaft bis hin zu seinen Plänen, aus den Schulden herauszukommen. Trotz der finanziellen Hürden hat er viel aus der Vergangenheit gelernt und sieht in der Nähe zur örtlichen Schule großes Potenzial für sein Lokal. Peppe möchte den Schülern einen sicheren Ort und eine Art zweites Zuhause bieten.

Unterstützung in der Krise

"Meiner Frau gebührt der größte Respekt"

In einer emotionalen Äußerung hat Peppe seine tiefe Dankbarkeit und Anerkennung gegenüber seiner Frau zum Ausdruck gebracht. Er betonte, wie entscheidend ihre Unterstützung in zahlreichen schwierigen Lebensphasen war. "Es waren Jahre voller Herausforderungen, doch sie stand mir immer zur Seite", so Peppe. Peppe hob hervor, dass seine Frau ein unverzichtbarer Teil seines Lebens ist, insbesondere in Zeiten der Not. "Das, was sie geleistet hat, ist bewundernswert. Frauen wie sie zeigen uns, wie wertvoll und stark Partnerschaft sein kann", erklärte er.