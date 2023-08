Riskante Rettungsaktion bei Seilbahn in Pakistan gestartet

In Pakistan haben Spezialeinheiten eine höchst riskante Rettungsmission an einer Seilbahn begonnen.

Fernsehaufnahmen am Dienstag zeigten, wie sich ein Soldat aus einem Militärhubschrauber zu einer Gondel abseilte, in der sechs Schüler und zwei Erwachsene in einer Höhe von mehreren Hundert Metern festsaßen. Am Nachmittag kreisten mehrere Helikopter über der Schlucht im Landesnorden in der Provinz Khyber Pakhtunkhwa.