Ringerball 2024 mit prinzlichem Besuch

Die starken Männer der Gemeinde boten einen bunten Ballabend

Die Ringer des AC Hörbranz riefen zum traditionellen Ringerball in den Hörbranzer Leiblachtalsaal und Faschingsfans, Tanzfreunde und Partytiger ließen sich diesen Abend nicht entgehen. Das Organisatorenteam um Karin und Karl Schmelzenbach sowie Oliver Ratz hatten sich einiges einfallen lassen. Eingeladen war unter anderem auch die große Hörbranzer Faschingsgilde, die sich um das amtierende Prinzenpaar Prinzessin Simone und Prinz Florian mit ihrem Seerosengefolge wieder von ihrer besten Seite zeigten. Begleitet wurden sie wie gewohnt von den Hörbranzer Raubrittern und den Leiblachtaler Schalmeien. Für ihre Prinzenpaarshow wurden sie mit viel Beifall belohnt, die neuen prinzlichen Gesetze die extra für diesen Abend erlassen und verlesen wurden, haben ab sofort Gültigkeit. An die Organisatoren, an Obmann Norbert Ratz sowie an Didi Schuh und Tomy Jochum vom Nachwuchsteam wurden die begehrten Prinzenorden verliehen. In diesem Zug konnten Raubritterzere Ritter Markus Baumgärnter und Schalmeienpräsident Michael Minimi Weißenböck noch eine weitere Person ins Scheinwerferlicht des Leiblachtalsaales stellen. Den Prinzen- und gleichzeitig den Schalmeienorden wurden Liu Mattei, dem jüngsten Nachwuchsschalmei um den Hals gehängt und der junge Trommler wurde mit viel Beifall in die Faschingsgilde aufgenommen. Danach konnten die Leiblachtaler Schalmeien gleich zeigen, dass sie zurecht zu den besten Schalmeien im Lande gehören und heizten beim Ringerball richtig ein. Das bunt maskierte Publikum ließ sich auch nicht lange bitten und feierte mit der Faschingsgilde ausgelassen mit. Musikalisch weiterverwöhnt wurden die Ballgäste mit der Partyband Katzasprung, die gekonnt dafür sorgten, dass die Tanzfläche den ganzen Abend bestens besucht war. Weiter statteten die Lauteracher Schalmeien dem Ringerball einen lautstarken Besuch ab und als Mitternachtsshow konnten die Hörbranzer Ringer Dance Elite, die international bekannten Tänzer der Feldkircher Tanzschule, präsentieren. Mit ihrem anspruchsvollen Showprogramm verzauberten sie die Zuseher und Zuhörer und ernteten langen und begeisterten Applaus. Nach der Mitternachtsshow wurden die Hauptpreise der großen Tombola verlost, bei der die vielen und tolle Preise neue Besitzer gefunden haben. Über den Hauptpreis konnte sich Kilian Metzler freuen. Zu späterer Stunde schaltete Bürgermeister Andreas Kresser, an diesem Abend DJ Bürgi, seine Sound- und Lichtanlage ein und versorgte die Ringerbar mit Beats und Sounds. Dort konnten die Nachtschwärmer noch bis spät bei interessanten Gesprächen und cooler Atmosphäre den Abend ausklingen lassen.