Ringerball 2020 mit großer Ehrung

Der traditionelle Ringerball im Hörbranzer Leiblachtalsaal ist fast schon ein „Muss“ für alle Party- und Faschingsfans aus der Region.

Auch abseits der großen Leiblachtalsaalbühne glänzte die Veranstaltung mit weiteren Highlights. Bei der großen Ringertombola konnten sich wieder zahlreiche glückliche Gewinner über tolle Preise freuen. Als neue Besonderheit präsentierten heuer die inzwischen weit über das Leiblachtal bekannten „ Vollblutbrenner “ Markus und Cengiz aus Hörbranz an der eigens errichteten Gin-Bar einen Auszug aus ihrem Sortiment. Hier konnte man mit beiden Brennern direkt in Kontakt treten, sich die Herstellung und unterschiedlichen Nuancen erklären lassen und die hochprozentigen Kreationen natürlich verkosten. Weiter neu wurde dieses Jahr auch eine Gruppenprämierung für die Originellsten Kostüme durchgeführt. Die „ Maori “ wurde als Siegergruppe mit einem Verköstigungsgutschein der Vollblutbrenner ausgezeichnet.

Die Live-Band CrossAge sorgte mit ihrem abwechslungsreichen Musikmix aus Rock-Klassikern, modernem Pop oder Rhythm- and Blues für dichtes Gedränge auf der Tanzfläche und dafür, dass die Besucher ihre Tanzmuskulatur ausgiebig beanspruchen konnten. Nach der großartigen Mitternachtsshow des AC Hörbranz, die mit vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern von Karin Schmelzenbach und Claudia Zündel bestens einstudiert wurde, konnte man sich an der Ringerbar noch gemütlich bis in die frühen Morgenstunden zu Sound vom DJ unterhalten.