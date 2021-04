Rikscha-ausfahrt in den Frühling

Umweltbewusst, entspannt und gemeinsam unterwegs – Lebenswert leben im Leiblachtal

Am Dienstag, den 20.04.2021 und 27.04 2021 startete das umweltfreundliche Angebot des Sozialsprengel Leiblachtal wieder mit seinen abwechslungsreichen Rikscha-Ausflugsfahrten. Bei frühlingshaften Temperaturen konnten Gäste aus der Tagesbetreuung in Begleitung der Tagesbetreuungsleiterin Sabine Moosbrugger und Mitarbeiterin Ursula Winkler die ersten Ausfahrten 2021 in Hörbranz genießen. Hecken, Sträucher und Wiesen zeigten sich in farbenfroher Blütenpracht, Bienen und Hummeln waren emsig bei der Arbeit, in den Gärten wurde gewerkelt und gearbeitet. Von den Rikschafahrern Sophie Fend und Roman Eiler wurden die Fahrgäste sicher vom Sozialzentrum in einer gemütlichen Runde zum Bodensee und wieder zurück gefahren. Natürlich wurde auch die Möglichkeit genutzt, um hin und wieder anzuhalten, die Aussicht zu genießen und ein Schwätzchen zu halten. Auf Grund der aktuellen Situation konnten Gäste und Piloten einen negativen Corona-Test vorweisen.