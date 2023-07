Rihanna: Sexy Dessous-Fotos mit Babybauch

Rihanna (35) weiß, wie man sich in Szene setzt: Auf Instagram präsentiert die Sängerin jetzt eine sexy Dessous-Fotostrecke.

Die werdende Mutter und Designerin posiert dabei vor allerlei Stoffrollen und präsentiert selbstbewusst ihre pralle Babykugel. Ihre Fans feiern die 35-Jährige dafür: In nur wenigen Stunden hat der Post bereits über sechs Millionen Likes und in der Kommentarspalte schwärmen die Fans in den höchsten Tönen. Ein User schrieb etwa: "Du bist derzeit die Definition von Schönheit."