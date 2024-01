Riesige Kaltwasser-Korallenformation vor US-Küste entdeckt

Wissenschaftler haben ein gigantisches Kaltwasser-Korallenriff entlang der Ostküste der USA entdeckt. Diese bedeutende Entdeckung bietet neue Einblicke in die Unterwasserwelt.

Wissenschaftler haben vor der Ostküste der Vereinigten Staaten ein außergewöhnlich großes Kaltwasser-Korallenriff entdeckt. Das Riff, das sich über eine Fläche von annähernd 25.900 Quadratkilometern erstreckt, ist etwa so groß wie der Bundesstaat Florida. Diese Entdeckung reiht sich ein in die Liste der weltweit größten Tiefseekorallenriffe.

Lange Forschungsarbeit

Diese Entdeckung ist das Ergebnis von zehn Jahren systematischer Kartierung und über zwanzig Erkundungstauchgängen. Die Ergebnisse wurden kürzlich in der Fachzeitschrift "Geomatics" veröffentlicht. Die Forschung, an der die NOAA und andere US-Behörden beteiligt waren, offenbart die Komplexität und das Ausmaß des Lebensraums in der Tiefsee.