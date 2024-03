Riesen-Schwein "Grunzi" sorgt für Aufsehen im Ländle

Mit der Protestaktion "Grunzi" fordern Tierschützer entschieden das Verbot von Schweinehaltung auf Vollspaltenböden.

Mit "Grunzi", einem riesigen künstlichen Schwein auf einem Anhänger, haben Tierschützer vom Verein gegen Tierfabriken (VGT) am Mittwochvormittag vor dem Landhaus in Bregenz gegen Missstände in der Schweinehaltung protestiert. Sie forderten ein baldiges Verbot der Schweinehaltung auf Vollspaltenböden. Zwar befinden sich die großen Schweinemastbetriebe in Ostösterreich, das Fleisch werde aber auch nach Vorarlberg importiert, so der VGT.