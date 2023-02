Ried vs LASK, Klagenfurt vs WAC, Hartberg vs Sturm Graz

In der 18. Runde der Österreichischen Bundesliga kommt es zu drei brisanten Derbys.

der Ticker vom Spiel Klagenfurt vs WAC

SK Austria Klagenfurt – RZ WAC Samstag, 18.02.2023, 17:00 Uhr, 28 Black Arena, Schiedsrichter: Sebastian Gishamer

In den fünf Duellen in der Bundesliga zwischen dem SK Austria Klagenfurt und RZ WAC gab es erst einmal einen Heimsieg (WAC mit 2:1 am 23.Oktober 2021), bei drei Auswärtssiegen (in den letzten 3 Duellen) und einem Remis.

Sowohl der RZ WAC als auch SK Austria Klagenfurt (je 10 Tore) trafen in jedem der fünf Duelle in der Bundesliga. Klagenfurt erzielte in der Bundeliga nur gegen den SCR Altach so viele Tore wie gegen den WAC (je 10).

Der RZ WAC traf in jedem der ersten 17 Saisonspiele – erstmals zu Beginn einer BL-Saison und als einziges Team in dieser Saison der Bundesliga. Die Kärntner übertreffen ihren Expected-Goals-Wert um 7,2 Tore (30 Tore bei 22,8 xG) – Höchstwert der Liga.

Der SK Austria Klagenfurt erzielte beim 1:3 gegen den FK Austria Wien sein 10. Kopfballtor und das siebente Tor nach Eckbällen – jeweiliger Höchstwert in dieser Saison der Bundesliga. Im Hinspiel traf Klagenfurt einmal nach Ecke.

Klagenfurt-Trainer Peter Pacult feierte im Hinspiel gegen den RZ WAC (4:3, A) seinen 100. BL-Sieg als Trainer und wurde dadurch der 11. Trainer seit Gründung der Bundesliga mit mindestens 100 BL-Siegen – die Top 3 dieser Liste heißen: Otto Baric (237 Siege), Ernst Dokupil (164) und Franco Foda (161).

Der Ticker vom Spiel Ried vs LASK

SV Ried – LASK Linz Samstag, 18.02.2023, 17:00 Uhr, josko ARENA, Schiedsrichter: Julian Weinberger

Die letzten neun Sieger dieses Duells in der Bundesliga blieben stets ohne Gegentor: fünf Siege für die SV Ried und vier für den LASK bei fünf Remis. Die Innviertler punkteten im Hinspiel nach 0:1-Rückstand (1:1).

Die SV Ried blieb in der Bundesliga in 19 der 47 Duelle gegen den LASK ohne Gegentor – nur gegen den FC Admira (21-mal in 60 Duellen) häufiger. Das letzte 0:0 in diesem Duell datiert vom 23. September 1998, seither gingen die Innviertler in den 12 BL-Duellen ohne Gegentor gegen den LASK immer als Sieger vom Platz.

Der LASK holte 30 Punkte aus den ersten 17 Spielen dieser Saison der Bundesliga – das sind 13 mehr als zum Vergleichszeitpunkt der vergangenen Saison. Die Linzer Athletiker lagen als einziges Team nach jedem Spieltag dieser BL-Saison in den Top 3 der Tabelle.

Der LASK verlor nur eines seiner ersten acht Auswärtsspiele in dieser Saison der Bundesliga (4S 3U) – das gelang den Linzer Athletikern zuvor nur 2019/20 (0N) und 1998/99 (1N) in der BL. Der LASK gewann zwei der letzten drei BL-Auswärtsspiele (1N) – ebenso oft wie in den 12 BL-Gastspielen zuvor zusammen.

Der LASK traf fünfmal nach Hohen Ballgewinnen (Ballgewinn innerhalb von 40 Metern vor dem gegnerischen Tor) – Bestwert. Ried traf einmal nach hohen Ballgewinnen (kein Team seltener) und hat mit 61 Hohen Ballgewinnen und sechs darauffolgenden Schüssen den jeweiligen Tiefstwert in dieser Saison der Bundesliga.

Der Ticker vom Derby Hartberg vs Sturm Graz

TSV Hartberg – SK Sturm Graz Samstag, 18.02.2023, 17:00 Uhr, Hartberg, Schiedsrichter: Dieter Muckenhammer

Der SK Sturm Graz blieb in der Bundesliga in den letzten beiden Duellen gegen den TSV Hartberg ohne Gegentor. In den ersten neun BL-Duellen trafen die Oststeirer gegen den SK Sturm immer und erzielten dabei 16 Tore.

Der TSV Hartberg traf in der Bundesliga in jedem der fünf Heimspiele gegen den SK Sturm Graz (insgesamt 8 Tore). Das gelang den Oststeirern bei mindestens fünf BL-Heimspielen sonst nur gegen die SV Ried (6 Tore).

Der TSV Hartberg gewann durch das 1:0 in Ried erstmals seit dem 8. Oktober 2022 wieder ein Spiel in der Bundesliga (damals 3:0 gegen den LASK). Damit sind die Oststeirer nicht mehr Tabellenletzter – wie zuletzt nach der 11. Runde. Die Hartberger gewannen erstmals das erste BL-Spiel des Frühjahrs (3U 1N).

Der SK Sturm Graz verlor nur eines der ersten 17 BL-Spiele (10S 6U) – wie zuvor nur 1997/98. Weiters holte Sturm 36 Punkte aus den ersten 17 Spielen dieser Saison der Bundesliga – wie zuletzt 2017/18 (damals sogar 38). Sturm ist seit 12 BL-Spielen ungeschlagen (8S 4U) – so lange wie zuletzt 1999/00 unter Trainer-Legende Ivica Osim (13 Spiele).

Der SK Sturm Graz ist als einziges Team in dieser Saison der Bundesliga auswärts ungeschlagen (3S 5U) – nie zuvor blieben die Grazer in den ersten acht BL-Auswärtsspielen unbesiegt. Acht ungeschlagene BL-Auswärtsspiele in Folge gab es zuletzt 2021, eine längere Serie zuletzt 1999 (10 Spiele).

Tabelle:

1.FC RB Salzburg 17 13 3 1 37:9 42

2. SK Sturm Graz 17 10 6 1 27:11 36

3. LASK Linz 17 8 6 3 31:21 30

4. WSG Tirol 17 8 3 6 29:27 27

5. SK Rapid Wien 17 7 3 7 25:19 24

6. FK Austria Wien 17 7 5 5 28:26 23

7. SK Austria Klagenfurt 17 6 3 8 27:32 21

8. SC Austria Lustenau 17 4 6 7 23:32 18

9. Wolfsberger AC 17 5 2 10 30:36 17

10. SCR Altach 17 4 3 10 20:35 15

11. TSV Hartberg 17 4 2 11 17:33 14

12. SV Ried 17 3 4 10 12:25 13

18. Spieltag