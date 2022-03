Ried 16 (!) Heimspiele unbesiegt, aber Altach will drei Zähler

Die Rheindörfler haben schon 484 Minuten kein Tor erzielt und hoffen im Innviertel auf einen Auswärtserfolg.

Der Liveticker mit Daten vom Spiel SV Ried - SCR Altach

Die SV Ried erzielte acht Tore in der Anfangsviertelstunde – so viele wie kein anderes Team in dieser Saison der Bundesliga. Der SCR Altach kassierte acht Gegentore in den ersten 15 Minuten – so viele wie kein anderes Team in dieser BL-Saison.